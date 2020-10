Im Kampf gegen das Coronavirus ist Donald Trump nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder zurück im Weißen Haus und macht den Amerikanern Mut. “Jeder mit Helikopter und eigenem Ärzteteam kann das Coronavirus besiegen”, so der US-Präsident in einer Videonachricht. “Es gibt also keinen Grund, Angst vor dieser Krankheit zu haben.”

Tatsächlich verlaufe eine Corona-Infektion absolut erträglich: “Dank mehrerer täglicher Tests weiß man ja schon sehr früh, dass man infiziert ist…….