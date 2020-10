Neue Technologie verweigert den Zutritt zu Geschäften, wenn Sie keine Gesichtsmaske tragen

Eine neue Technologie, die bereits in Geschäften in Thailand und anderen Ländern zur Durchsetzung von Coronavirus-Beschränkungen eingesetzt wird, führt einen Gesichtsscan durch, um zu überprüfen, ob der Kunde eine Maske trägt, und verweigert den Zutritt, wenn er keine Maske hat.

“Meine örtlichen Geschäfte in Thailand. scannt in 2 Sekunden meine Temperatur und prüft, ob ich eine Maske trage. Wenn nicht, öffnen sich die Türen nicht. Es beseitigt auch die unangenehme Diskussionen für das Personal wenn jemand die Maske verweigert”, twitterte Niall Harbison.

Das System ähnelt etwas, das man als Teil der Flughafensicherheit sehen würde. Der Kunde geht auf einen Bildschirm, auf dem die Worte ‘Face Detector’ angezeigt werden. Das System scannt dann, um zu überprüfen, ob der Kunde eine Maske trägt, bevor es ihm erlaubt, eine Barriere zu passieren.

My local shops in Thailand. In 2 seconds scans my temperature and to see if wearing mask. Doors don’t open if not. 3 cases in 100+ days here. Removes awkward mask arguments for staff as well. pic.twitter.com/4Eac5fMsLR

— Niall Harbison (@NiallHarbison) October 4, 2020