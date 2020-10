Fauci fordert Stärkung der WHO: “Stärkere Unterwerfung unter internationale Autoritäten”

Fauci fordert Stärkung der WHO, ‘Wiederaufbau der Infrastruktur der menschlichen Existenz

Eine “globale Zusammenarbeit im Bereich der biologischen Sicherheit” müsse “durch die Stärkung der Vereinten Nationen und ihrer Organisationen, insbesondere der Weltgesundheitsorganisation” verbessert werden, argumentierten Fauci und einer seiner Kollegen.

Die Bekämpfung künftiger Infektionskrankheiten wie COVID-19 werde “den Wiederaufbau der Infrastrukturen der menschlichen Existenz” erfordern, einschließlich einer stärkeren Unterwerfung unter internationale Autoritäten, schrieb der umstrittene Coronavirus-Berater Dr. Anthony Fauci kürzlich in einer prominenten medizinischen Zeitschrift.

“Ein Leben in größerer Harmonie mit der Natur erfordert Veränderungen im menschlichen Verhalten sowie andere radikale Veränderungen, die möglicherweise Jahrzehnte dauern werden: der Wiederaufbau der Infrastrukturen der menschlichen Existenz, von Städten über Wohnungen und Arbeitsplätze bis hin zu Wasser- und Abwassersystemen sowie Freizeit- und Versammlungsstätten”, schrieben Fauci und der wissenschaftliche Seniorberater des National Institute of Allergy & Infectious Diseases, David Morens, in der Ausgabe von Cell vom 3. September.

“Bei einem solchen Wandel müssen wir Veränderungen in den menschlichen Verhaltensweisen, die ein Risiko für die Entstehung von Infektionskrankheiten darstellen, Vorrang einräumen”, so Fauci und Morens weiter. “Dazu gehören vor allem die Verringerung des Gedränges zu Hause, am Arbeitsplatz und an öffentlichen Orten sowie die Minimierung von Umweltbeeinträchtigungen wie Abholzung, intensive Verstädterung und intensive Tierhaltung. Ebenso wichtig sind die Beendigung der weltweiten Armut, die Verbesserung der sanitären und hygienischen Verhältnisse und die Verringerung der unsicheren Exposition gegenüber Tieren, so dass Menschen und potentielle menschliche Krankheitserreger nur begrenzte Kontaktmöglichkeiten haben.

Das Duo schlug auch vor, dass die “globale Zusammenarbeit im Bereich der biologischen Sicherheit” verbessert werden sollte, “indem u.a. die Vereinten Nationen und ihre Organisationen, insbesondere die Weltgesundheitsorganisation, gestärkt werden“.

“Die Verschreibung von Fauci und Morens sollte jedem Liebhaber von Freiheit und nationaler Souveränität eine große Pause gönnen”, antwortete Wesley Smith vom Discovery Institute. “Zumindest würde die gigantische Aufgabe beispiellose und aufdringliche Regierungsbestimmungen und die Übertragung der politischen Kontrolle von der nationalen auf die internationale Ebene erfordern – nichts weniger als ein internationales technokratisches und autoritäres supra-regierendes System – mit der Macht, zu bestimmen, wie wir als Familie, Freunde und in der Gemeinschaft miteinander umgehen.

