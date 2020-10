China ist im Gesprächen mit der WHO für einen Weltweiten Einsatz seines COVID-19-Impfstoffe

REUTERS/Thomas Peter

SINGAPUR (Reuters) – China befindet sich in Gesprächen, um seine lokal produzierten COVID-19-Impfstoffe von der Weltgesundheitsorganisation beurteilen zu lassen, als einen Schritt, diesen für den internationalen Gebrauch verfügbar zu machen, sagte ein WHO-Beamter am Dienstag.

Hunderttausende wichtige Arbeitskräfte und andere Gruppen, die in China als hochgefährdet gelten, haben den von China entwickelte Impfstoffe erhalten, auch wenn die klinischen Studien noch nicht vollständig abgeschlossen waren, was unter Experten Sicherheitsbedenken hervorrief.

Socorro Escalate, der WHO-Koordinator für wichtige Medikamente und Gesundheitstechnologien in der Region Westpazifik, sagte auf einer online Pressekonferenz, dass China mit der WHO Vorgespräche geführt habe, um seine Impfstoffe in eine Liste für den Notfalleinsatz aufnehmen zu lassen.

Das Verfahren der WHO zur Aufnahme in eine Liste für den Notfallgebrauch ermöglicht es, nicht lizenzierte Impfstoffe und Behandlungen zu bewerten, um ihre Verfügbarkeit in Notfällen der öffentlichen Gesundheit zu beschleunigen. Dies hilft den WHO-Mitgliedsstaaten und den UN-Beschaffungsorganisationen, die Akzeptanz der Impfstoffe zu bestimmen.

“Potenziell könnten durch diese Notfallverwendungsliste die Qualität und Sicherheit dieser Impfstoffe sowie ihre Wirksamkeit beurteilt werden. …und dann könnte dies unseren Lizenznehmern zur Verfügung gestellt werden”, sagte Escalante.

In China befinden sich mindestens vier experimentelle Impfstoffe in der letzten Phase der klinischen Versuche – zwei werden von der staatlich unterstützten China National Biotec Group (CNBG) entwickelt, und die restlichen zwei stammen von Sinovac Biotech bzw. CanSino Biologics.

Sie werden in Ländern wie Pakistan, Indonesien, Brasilien, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten getestet.

Im vergangenen Monat genehmigten die Vereinigten Arabischen Emirate die Notfallverwendung eines CNBG-Impfstoffs, die erste internationale Notfall-Clearance für einen der Impfstoffe Chinas, nur sechs Wochen nach Beginn der Versuche am Menschen im arabischen Golfstaat.

Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, sagte im vergangenen Monat, er werde China und Russland bei der weltweiten Beschaffung eines Impfstoffs in seinem Land Vorrang einräumen.