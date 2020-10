Wie wird Russland auf den Kalten Krieg zwischen den USA und China reagieren?

nationalinterest.org

Bild:Reuters

Auf der grundlegendsten Ebene sind die Interessen von Putins Russland mehr mit denen Chinas als mit denen der Vereinigten Staaten abgestimmt, und die Aussicht auf eine tiefere und dauerhaftere Konfrontation zwischen den USA und China wird die Bedeutung dieser Entente sowohl in Peking als auch in Moskau erhöhen.

Die Rede von Außenminister Mike Pompeo am 23. Juli in der Richard Nixon Presidential Library bestätigte, dass die Trump-Administration eine Politik der offenen Konfrontation gegenüber China verfolgt. Pompeo beschrieb einen Freiheitskampf mit Chinas regierender Kommunistischer Partei als „die Mission unserer Zeit“ und forderte die Vereinigten Staaten und gleichgesinnte Länder auf, den chinesischen Einfluss in internationalen Institutionen zurückzudrängen, das chinesische Wirtschaftswachstum zu bremsen und „China zu einem kreativeren und durchsetzungsstärkeren Wandel zu bewegen“, was, wie einige Beobachter vorschlugen, impliziert, die Regimewechselversuche in Peking fortzusetzen.

Zum Teil entsprach die Rede der Trump-Administration, die den Schwerpunkt auf den Großmachtwettbewerb als übergreifenden Rahmen für die amerikanische Außenpolitik legte. In einem wichtigen Aspekt jedoch stellte Pompeos Aufruf zu den Waffen gegen China eine Abkehr von der Vision des Großmachtwettbewerbs dar, die in der Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) der Trump-Administration von 2017 dargelegt wurde: Sie hatte fast nichts über den anderen Großmachtrivalen der Vereinigten Staaten, Russland, zu sagen.

Der Dreh- und Angelpunkt für die Konfrontation mit China scheint auf der……

How Will Russia Respond to the U.S.-China Cold War?