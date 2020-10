MI5 richtet eine Einheit zur Bekämpfung der linksextremen, anarchistischen Terrorbedrohungen ein

Die Liste der neu vom Staat definierten “Terroristen” werden immer länger

Bild: Stephan Rouseau/PA

Großbritanniens Inlandsgeheimdienst, der (MI5), wird über eine Einheit verfügen, die sich der Untersuchung von Linksradikalen und Anarchisten widmet und die Terroranschläge im Vereinigten Königreich planen.

Der MI5 hat die neue Einheit geschaffen, um gegen linke, anarchistische und “Terrorismus mit einem einzigen Thema” oder LASIT vorzugehen, wobei der Terrorismus mit einem einzigen Thema auch Extremisten in der Tierrechtsbewegung umfasst, wie The Telegraph berichtet.

In Europa gibt es bereits Fälle solcher extremistischer Akte, wobei zwei militante Veganer im vergangenen Jahr wegen 15 Angriffen auf Metzgereien und andere Geschäfte mit Tierprodukten in Frankreich inhaftiert wurden, was damals von den französischen Medien als legale Premiere bezeichnet wurde.

Im vergangenen Monat wurden in Großbritannien Tierrechtsaktivisten wegen “anarchistischer Aktionen” verurteilt und beschuldigt, “Telefonterrorismus” zu fördern, nachdem sie die Wohnadressen und Telefonnummern konservativer Abgeordneter veröffentlicht hatten, die eine Keulung von Dachsen unterstützen.

Eine Whitehall-Quelle, die mit der Times sprach, sagte jedoch, dass die Bedrohung durch linke Terroristen im Vergleich zu der Gefahr, die von Dschihadisten und Rechtsextremisten ausgeht, ein “winziger Bruchteil” der Fälle sei.

Die Bildung der Einheit erfolgt im Rahmen einer Umstrukturierung, nachdem der Sicherheitsdienst die Führung der Polizei bei der Bekämpfung des innerstaatlichen Terrorismus übernommen hat. Die Times berichtet, dass zwei Drittel der Fälle des MI5 inländische terroristische Bedrohungen sind, darunter Dschihadisten und Rechtsextremisten, wobei der islamische Extremismus nach wie vor die größte Bedrohung für die Sicherheit des Vereinigten Königreichs darstellt.

