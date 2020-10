Der britische Finanzfluch – Kosten und Prozesse

Im Oktober 2018 hat SPERI (Sheffield Political Economy Research Institute) eine Studie über den Einfluss des Finanzsektors von Großbritannien und der City of London auf die Volkswirtschaft von Großbritannien veröffentlicht. Die Studie von Andrew Baker, Gerald Epstein und Juan Montecino trägt den Namen “The UK’s Finance Curse? Costs and Processes”. Darin wurden einige beeindruckende Erkenntnisse veröffentlicht. Die Studie gibt an dass die Volkswirtschaft von Großbritannien sich wesentlich besser entwickelt hätte wenn der Finanzsektor kleiner wäre und sich mehr auf andere produktive Bereiche der Wirtschaft….

