Covid-19-Testkits wurden schon Jahre vor Ausrufung der Pandemie verteilt

Was hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu bewogen, damals eine Pandemie auszurufen? Inwieweit sind die Pandemie, die Abriegelung durch Regierungen und die Kontrolle durch Unternehmen eine Überreaktion? Wie viel davon war geplant? Wem dienen diese Abriegelungen und wirtschaftlichen Kontrollen letztlich? Wussten Sie, dass covid-19 Testkits verteilt wurden, bevor die Pandemie ausgerufen wurde?

Eine Gruppe von 600 Ärzten versammelte sich in Spanien und bezeichnete den Ausbruch von covid-19 als “falsche Pandemie”, die zu politischen Zwecken geschaffen worden sei. Menschen einzusperren und sie davon zu überzeugen, dass sie Infektionen verbreiten können, die sie nicht haben, ist ein tyrannischer Fluch der Unterdrückung. Diese Ärzte fordern andere Angehörige der Gesundheitsberufe, “die Medien und die politischen Behörden auf, diese kriminelle Operation zu stoppen, indem sie die Wahrheit verbreiten”.

Warum werden die Menschenrechte in einer Zeit der menschlichen Not in Frage gestellt?

Im September 2019 veröffentlichte das Global Preparedness Monitoring…..

RIGGED: Covid-19 testing kits were distributed years before pandemic was declared

Proof that the pandemic was planned with a purpose