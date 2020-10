China beschuldigt die USA, die Welt ins ‘Dschungelzeitalter’ zurückbringen zu wollen

Reuters

China beschuldigte die Vereinigten Staaten am Freitag, “Lügen zu fabrizieren” und zu versuchen, die Welt zurück in das “Dschungelzeitalter” zu führen, nachdem Washington Peking und die UN-Agenturen für “die Ermordung von Millionen kleiner Mädchen” verantwortlich gemacht hatte.

Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) sagte am Freitag, er bedauere die Anschuldigungen der US-Bildungsministerin Betsy DeVos, die bei einer Sitzung der UN-Generalversammlung am Donnerstag zum Jahrestag einer bahnbrechenden Frauenkonferenz 1995 erhoben wurden.

Die Exekutivdirektorin des UNFPA, Natalia Kanem, sagte Reportern, jeder Zwang von Frauen sei “gegen unsere Praxis und Politik”.

“Wir räumen der freiwilligen sexuellen und reproduktiven Gesundheit, den Rechten und Verfahren höchste Priorität ein”, sagte sie. “Wir haben im Fall des UNFPA eine Überprüfung unserer Praxis und Verfahren im Land China beantragt, und in den letzten vier Jahren haben die Vereinigten Staaten unsere Programme nicht besucht”.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump kürzte 2017 die Mittel für den UNFPA und sagte, sie “unterstützt … ein Programm der Zwangsabtreibung oder unfreiwilligen Sterilisation”. Die Vereinten Nationen sagten, das sei eine unzutreffende Wahrnehmung.

DeVos und der US-Außenminister Mike Pompeo, der am Donnerstag eine Erklärung abgab, beschuldigten beide China, Uiguren und andere Minderheiten der Zwangsabtreibung, Zwangssterilisation und unfreiwilligen Einpflanzung von Verhütungsmitteln zu unterwerfen.

Ein Sprecher der chinesischen UN-Mission in New York sagte in einer Erklärung, dass diese Äußerungen “reine Erfindung” seien.

“Einige US-Politiker lügen und betrügen aus Gewohnheit”, sagte der Sprecher. “Sie schaffen böswillig politische Konfrontation und untergraben die multilaterale Zusammenarbeit. Die Vereinigten Staaten werden entgegen dem Trend der Zeit zum größten Zerstörer der bestehenden internationalen Ordnung und versuchen mit allen Mitteln, die Welt in das ‘Dschungelzeitalter’ zurückzubringen”.

Die seit langem schwelenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China haben bei den Vereinten Nationen wegen der Coronavirus-Pandemie den Siedepunkt erreicht, was Pekings Bemühen um mehr multilateralen Einfluss in einer Herausforderung für die traditionelle Führung Washingtons deutlich macht.