Befindet sich Trump in Attentats-Quarantäne?

Waschen & Schminken: Die von Donald Trump nunmehr eingestandene Infektion, es kann keine andere sein als COVID-19, spaltet die Nation erst recht. Endlich dürfen die Trump-Gegner richtig ablästern. Schließlich haben sie es ja schon immer gewusst. Trump ist ein Verharmloser, ein Corona-Leugner und Volldepp. Das geht schnell mal soweit, dass viele seiner Hasser ihn bei dieser selten guten Gelegenheit den Tod an den Hals wünschen. Das ist zwar moralisch/ethisch nicht so ganz in Ordnung, aber bei Trump dürfen diese Herrschaften sicher mal eine Ausnahme machen. Und die Mainstream-Medien, die das mit der Pandemie schon immer sehr viel besser wussten, feiern nun, so kurz vor der Präsidentschaftswahl, erst einmal so richtig ab.

