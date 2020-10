5G: Niederländische Gesundheitsrat warnt vor dem Einsatz der 26GHz-Frequenz

Jeder, der sich gegen 5G ausspricht wird in unserer Hochleistungspresse direkt in das Eck der Aluhutträger verfrachtet. Auch unsere Politdarsteller machen sich über die berechtigten Sorgen der Menschen eher lustig als dass sie eine Überprüfung bzw. unabhängige Studien beauftragen. Obwohl selbst Angestellte eines französischen Telekommunikationsunternehmens einen Ausbaustopp fordern.

Inzwischen gibt es weltweit zahlreiche Initiativen, die versuchen den Ausbau von 5G – der insbesondere im Zuge der Lockdowns massivst vorangetrieben wurde – zu stoppen oder zumindest eine Überprüfung der Strahlenbelastung auf den Menschen und deren Folgen fordern. So seit Kurzem auch der niederländische Gesundheitsrat, der diese Tage seinen 5G and Health Report veröffentlichte. In diesem Bericht empfiehlt dieser Rat dringend auf den Einsatz des…..