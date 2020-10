Ein positiver Coronavirus-Test könnte tatsächlich seine Chancen auf eine Wiederwahl erhöhen

Evan Vucci.Anders Wiklund.AP.TT NEWS AGENCY.dpa

Trotz des Konsenses in den Medien, dass ein positiver Test auf Covid-19 für Präsident Trump ein enormes Negativ für seinen Präsidentschaftswahlkampf ist, zeigen die Daten, dass es ihm tatsächlich helfen könnte.

Linke reagierten mit einer Mischung aus Schadenfreude und Fröhlichkeit auf die Nachricht, dass Trump und die First Lady sich mit dem COVID-19-Virus infiziert hatten, was darauf hindeutete, dass es eine Rache dafür war, dass der Präsident das Virus nicht ernst genug genommen hatte, und gleichzeitig seine Wiederwahlkampagne teilweise zum Scheitern brachte.

Wenn jedoch das, was geschah, nachdem zwei andere populistische Führer der Welt ein drittes Mal mit COVID-Wiederholungen infiziert wurden, könnte dies die Umfragewerte von Trump tatsächlich in die Höhe treiben.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, ein erbitterter Gegner der Abriegelungspolitik, erlebte einen 5-prozentigen Anstieg der Zustimmung, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war, während die Zahl der Menschen, die seine Regierung als “schlecht” oder “schrecklich” betrachteten, zur gleichen Zeit um 10 Prozent zurückging gingen.

Very few world leaders have tested positive for coronavirus, but the ones who have – Brazilian Pres. Jair Bolsonaro and British PM Boris Johnson, both right-wing populists like Trump – saw their approval ratings rise dramatically after testing positive: pic.twitter.com/wEuwj6pRn6

— Andrew Solender (@AndrewSolender) October 2, 2020