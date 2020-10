Das so genannte “Transition Integrity Project” ist der jüngste Versuch zur Absetzung (und Inhaftierung) von Präsident Trump

Das so genannte “Transition Integrity Project” ist der jüngste Versuch eines tiefen Staatsstreichs zur Absetzung (und Inhaftierung) von Präsident Trump

Während sich die Amerikaner auf eine weitere Runde von Gewalt vorbereiten, mit der Linke bereits gedroht haben, falls Präsident Donald Trump und der von der GOP geführte Senat versuchen sollten, eine Nachfolgerin für die verstorbene Richterin am Obersten Gerichtshof Ruth Bader Ginsburg zu benennen, entfaltet sich bereits ein weiteres Komplott im Hinterzimmer.

Vieles an Trumps Präsidentschaft ist beispiellos, angefangen natürlich mit der Tatsache, dass er nicht ein Berufspolitiker ist, dessen erstes gewähltes Amt das höchste im ganzen Land ist. Was man aber auch noch nie zuvor gesehen hat, ist der Grad an Angst – und Hass -, den er bei den Mitgliedern des “tiefen Staates” erzeugt hat, der Kabale von Akteuren des militärisch-industriellen Komplexes, die von einem völlig kompromittierten Medienkorps in Washington unterstützt und gefördert werden.

Dieselben Leute, von denen wir einige allein durch den Sieg von Trump als…..

