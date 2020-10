Bedeutendes Medizinisches Magazin fordert obligatorischen COVID-Impfstoff: “Nichteinhaltung sollte bestraft werden”

©Pixabay_CC0 Public Domain

Ein im New England Journal of Medicine veröffentlichtes Papier hat dazu aufgerufen, einen Coronavirus-Impfstoff vorzuschreiben, und Strategien skizziert, wie die Amerikaner zu dessen Einnahme gezwungen werden könnten.

Das Papier warnt davor, dass ein sofortiges Mandat für den Impfstoff zu viele Resistenzen und Gegenreaktionen auslösen würde, weshalb die Autoren vorschlagen, dass es zunächst freiwillig sein sollte.

Wenn jedoch nicht genügend Menschen bereit sind, den Impfstoff innerhalb der ersten Wochen nach seiner Verfügbarkeit ein zu nehmen, sollte der Impfstoff in eine Verpflichtung umgewandelt werden, wobei die Ablehnung mit Strafen belegt werden sollte.

Das Papier skizziert “sechs Auslösekriterien”, die erfüllt sein müssen, bevor der Impfstoff zur Pflicht gemacht wird, und dass er zunächst für bestimmte demografische Gruppen der Bevölkerung eingeführt werden sollte.

“Nur empfohlene Gruppen sollten für ein Impfmandat in Betracht gezogen werden”, heißt es zunächst in dem Papier, das als erste Gruppe von Personen “Hochrisikogruppen” nennt.

“Älteren Menschen, Angehörige der Gesundheitsberufe, die in Hochrisikosituationen arbeiten oder mit Hochrisikopatienten arbeiten … Personen mit bestimmten medizinischen Grunderkrankungen” sowie Personen in “Einrichtungen mit hoher Bevölkerungsdichte wie Gefängnissen und Schlafsälen” sollten den Auftrag erhalten, sich impfen zu lassen, heißt es in dem Papier.

Ein weiterer Vorschlag ist, dass aktive Wehrdienstleistende zu den ersten gehören sollten, die zur Impfung gezwungen werden.

Das Papier verkündet, dass “die Nichteinhaltung eine Strafe nach sich ziehen sollte” und stellt fest, dass es sich um eine “relativ hohe” Strafe handeln sollte.

Es schlägt vor, dass “eine Suspendierung des Arbeitsverhältnisses oder eine Anordnung des Hausarrestes” erlassen werden sollte, aber dass von Geldstrafen abgeraten werden sollte, da sie rechtlich angefochten werden können und “Misstrauen schüren können, ohne die Akzeptanz zu verbessern”.

Das Papier schlägt außerdem vor, dass die staatlichen Gesundheitsbehörden es vermeiden sollten, ihre enge Beziehung zu den Impfstoffherstellern öffentlich zu machen, um das Misstrauen der Öffentlichkeit nicht zu fördern.

Zufälligerweise sind die Autoren des Papiers in Yale und Stanford ansässig, Institutionen, die von der Bill and Melinda Gates Foundation erhebliche Mittel für die Entwicklung von Impfstoffen erhalten haben.

Die Aussicht auf die Verweigerung der Freizügigkeit für diejenigen, die sich weigern, sich impfen zu lassen, wurde kürzlich in Großbritannien aufgeworfen, wo Gesundheitsbeamte der Regierung ebenfalls vorgeschlagen haben, die Impfung zur Pflicht zu machen.

In den USA wurde gefordert, jede Impfung zur Pflicht zu machen, wobei die New York Times ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass die Hälfte der Amerikaner die Impfung verweigern würde.

In Kanada ergab eine kürzlich durchgeführte Umfrage, dass 60 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Pflicht gemacht werden sollte, sobald er verfügbar ist.

Darüber hinaus trat die derzeitige kanadische Gesundheitsbeauftragte in einem kürzlich wieder aufgetauchten Dokumentarfilm aus dem Jahr 2010 auf, in dem sie sich für die Verwendung obligatorischer “Rückverfolgungsarmbänder” für Menschen aussprach, die sich nach einem Virusausbruch weigern, einen Impfstoff einzunehmen.

Ensuring Uptake of Vaccines against SARS-CoV-2