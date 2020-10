Wir leben unter der COVID-Scharia

Neben dem Mao-Virus sehen die Taliban wie wahre Liberale aus

Die britische Regierung macht weiter wie die Taliban und führt im Namen des Sieges über Covid immer strengere und tödlichere Gesetze ein.

Die meisten werden inzwischen mit der 22-Uhr-Ausgangssperre für Bars und Restaurants vertraut sein, die den Zugang zu Alkohol einschränkt. Viele sagen, dass dies nicht weit genug geht, und haben gefordert, die Vergnügungsstätten ganz zu schließen und den Alkoholverkauf auch in den Geschäften einzuschränken.

Jetzt ist der Regierung ein neues Gesetz entglitten, das Singen und Tanzen an bestimmten Orten offiziell zu einer Schande macht.

Restaurants, Bars, Cafés und andere Einrichtungen des Gastgewerbes sind nun gesetzlich verpflichtet, ihren Kunden das Tanzen zu verbieten. Auch das Singen in Gruppen von mehr als sechs Personen ist verboten. Nur Hochzeiten sind davon ausgenommen. Die Regierung hat außerdem verboten, dass an Veranstaltungsorten die Musik nicht lauter als 85 Dezibel gespielt werden darf.

Dann gibt es noch die Beschränkungen hinsichtlich des Geschlechts. Sex zwischen Mitgliedern verschiedener Haushalte war während der früheren Abriegelung gänzlich verboten, bis in der vergangenen Woche die Regierungsrichtlinien liberalisiert wurden, die es “etablierten Paaren” erlauben, Sex zu haben. Dennoch bestätigte der Großmufti Matt Hancock diese Woche auf Sky News, dass Gelegenheitssex zwischen Erwachsenen aus verschiedenen Haushalten nach wie vor illegal ist.

Wir haben sogar eine Art Covid-Bescheidenheitskleid, da wir alle verpflichtet sind, unsere Gesichter in bestimmten öffentlichen Räumen zu bedecken, oder uns hohe Geldstrafen auferlegen müssen. Dass wir uns an all dies fast schon gewöhnt haben, zeigt, wie schnell wir vor diesem Autoritarismus kapituliert haben.

Wir müssen diese Covid Sharia herausfordern.

We Are Living Under COVID Sharia