Sprachrohr des “DEEP STATE”, CNN: Wir werden nie mehr zur Normalität zurückkehren!

CNN hat einen Artikel veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass die Menschen akzeptieren müssen, dass die Dinge nie “wieder normal” werden und dass vorgeschrieben Coronavirus-Einschränkungen wie das Tragen von Gesichtsmasken “dauerhaft” sein werden.

In einem Artikel mit dem Titel “Es gibt kein “Zurück zur Normalität“, sagen Experten. Je früher wir das akzeptieren, desto besser” – der CNN-Redakteur für internationale Sicherheit, Nick Paton Walsh, schreibt: “Die Dinge werden höchstwahrscheinlich nie wieder “normal” werden.

Walsh sagt, die Welt wie wir sie vor Corona kannten sei jetzt noch nur noch Nostalgie und die Öffentlichkeit müsse sich “damit abfinden”.

Zusammen mit anderen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung, so Walsh, werde das obligatorische Tragen von Masken “dauerhaft” und “nur ein Teil des Lebens” werden.

Mit anderen Worten: “Jetzt, wo wir die Macht haben, geben wir sie nicht mehr zurück”.

Unter Bezugnahme auf Kommentare von Thomas Davenport, Professor für Informationstechnologie und Management am Babson College in Wellesley, Massachusetts, sagt Walsh: “Wer sich weigert, Masken zu tragen, macht sich möglicherweise der Voreingenommenheit gegenüber der Normalität schuldig, da er dieses Eindringen in sein Leben als eine vorübergehende Modeerscheinung wahrnimmt, die er sich nicht zu eigen machen muss.

Dystopische Autoren haben im Laufe der Geschichte immer wieder davor gewarnt, dass Gesichtsmasken eine Möglichkeit sind, einer Bevölkerung, deren Identität und Individualität zunehmend ausgelöscht wird, weiter zu atomisieren und ihr Konformität aufzuzwingen.

Zuerst wurde uns gesagt, dass die Vielzahl der Einschränkungen unserer Freiheiten und unseres Rechts zu reisen nur eine notwendige “vorübergehende” Maßnahme sei, um wieder zur Normalität zurückzukehren.

Jetzt wird uns gesagt, dass dies die “neue Normalität” sei. Jetzt sagt man uns, dass die Coronavirus-Hysterie niemals enden wird.

Obligatorische Gesichtsmasken, eine bargeldlose Gesellschaft, obligatorische Reise-Impfungen und ein Sozialkreditsystem nach chinesischer Art in Verbindung mit Corona-Apps.

Solange nicht mehr Menschen anfangen, sich gegen diese “neue Normalität” zu wehren, hat man uns in eine Zwangsjacke gesteckt, die sich nie mehr abnehmen wird.

CNN Says We’re Never “Getting Back to Normal”