Frau verliert Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit aus ihrer Nase nach einem Nasenabstrich COVID-19-Test

Eine Frau fing an, Hirnflüssigkeit aus ihrer Nase austreten zu lassen, nachdem sie einen COVID-19-Test erhalten hatte, der mit einem Nasenabstrich durchgeführt wurde, so ein neuer Fallbericht.

Bild: JAMA Otolaryngology/University of Iowa Hospitals and Clinics

Der Bericht, der am Donnerstag in der Zeitschrift JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery veröffentlicht wurde, beschrieb eine einzigartig ungewöhnliche Situation, in der der Nasenabstrich eine Masse in der Nasenhöhle der Frau störte, die Hirnflüssigkeit und Hirngewebe enthielt.

Für die Patientin, eine Frau in den 40er Jahren, begann es mit einem COVID-19-Test vor einer elektiven Hernienoperation. Der Test wurde mit einem Nasenabstrich….