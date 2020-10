COVID-19 “Phase 3” der Impfstoffstudie: Versuchspersonen berichten von extremen Nebenerscheinungen

Versuchspersonen mit Coronavirus-Impfstoff berichten von extremer Erschöpfung, Kurzatmigkeit, ganztägigen Kopfschmerzen und so heftigem Zittern, dass einer von ihnen sich einen Zahn abgebrochen hat

Sogar der Mainstream-Medienkanal CNBC.com berichtet jetzt, dass die von Moderna und Pfizer durchgeführte Impfstoffstudien extreme Nebenwirkungen bei den Versuchspersonen hervorrufen.

“Hohes Fieber, Körperschmerzen, Kopfschmerzen und Erschöpfung sind einige der Symptome, die die Teilnehmer an den Coronavirus-Impfstoffstudien von Moderna und Pfizer nach Erhalt der Impfungen verspürten”, berichtet CNBC:

Luke Hutchison wachte mitten in der Nacht mit Schüttelfrost und Fieber auf, nachdem er die Auffrischungsimpfung von Covid-19 aus Modernas Impfstoffstudie erhalten hatte. Ein anderer Teilnehmer an der Coronavirus-Impfstoffstudie, der den Pfizer-Kandidaten testete, wachte ebenfalls mit Schüttelfrost auf und zitterte so stark, dass er sich nach der Einnahme der zweiten Dosis einen Zahn abbrach.

Hohes Fieber, Körperschmerzen, schlimme Kopfschmerzen und…..

