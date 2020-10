Mund-Nasen-Schutz im Büro, aber nicht am Schreibtisch? Aufgelöste Corona-Demos, aber tolerierte Massenveranstaltungen? Masken für Schüler, trotzt möglicher Risiken? Frau Merkel und ihre Landesfürsten ziehen die Zügel an, so absurd und gefährlich die Maßnahmen auch sind. Unsere Recherchen decken auf: Lügen, Vertuschung, wirtschaftliche Abgründe.

