Quelle: Aserbaidschanisches Verteidigungsministerium über AP

Am Montag, dem zweiten Tag der Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan um die umstrittene Region Berg-Karabach, starben zig Soldaten und Zivilisten. Die schweren Kämpfe mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen, Jagdbombern und Drohnen sind bei weitem die blutigsten seit dem Krieg zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken von 1988 bis 1994, der noch vor der Auflösung der Sowjetunion 1991 ausbrach.

Die armenische Regierung, die Berg-Karabach kontrolliert, gab an, 28 Soldaten verloren zu haben, wodurch sich die Zahl der Toten auf 59 erhöhte. Außerdem gab es auf armenischer Seite 200 Verwundete. Das Büro für Menschenrechte in Arzach – der armenische Name für die Enklave Berg-Karabach – erklärte, alle Städte einschließlich Stepanakert, Askeran, Martakert, Martuni, Hadrut und Schuschi….