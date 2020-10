Jetzt ist es Amtlich: US-Homeland Security Assessment warnt vor gewalttätige Unruhen und bereitet sich vor

Eine neue Bedrohungseinschätzung des New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness warnt davor, dass Extremisten von beiden Seiten des politischen Spektrums bis weit in das Jahr 2021 in Gewalt und Unruhen verwickelt sein könnten.

Bild: Andrew Selsky | AP

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 wurden mögliche Unruhen und Schlimmeres von mehreren Regierungsbehörden und verschiedenen Bundesbehörden vorhergesagt, darunter das New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness. In der vergangenen Woche veröffentlichte die Organisation eine “ergänzende Bedrohungsanalyse” zum bevorstehenden Wahlkampf mit dem Untertitel “The Convergence of COVID-19, Nationwide Civil Unruest, and the Upcoming Presidential Election”.

Vor dem Hintergrund von COVID-19 identifiziert der 13-seitige Bericht die Pandemie als den “treibenden Faktor” hinter “Ängsten hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit, wirtschaftlicher Instabilität, politischer Meinungsverschiedenheiten und kultureller Unruhen”, die bis 2021 andauern werden.

Es handelt sich um die erste öffentlich Bewertung der Bedenken, die Bundesvollzugsbeamte angeblich über die Wahl hegen, und sie folgt auf ein kürzlich durchgesickertes Memo des DHS, das viele der gleichen Erzählungen widerhallte, die in dem vom regionalen Satellitenbüro des DHS in New Jersey herausgegebenen Dokument entwickelt wurden, einschließlich der führenden Rolle weißer supremacistischer Gruppen.

Im August verteilte das FBI ein Bulletin an Polizeidienststellen im ganzen Land, in dem vor einheimischen Extremisten “quer durch das ideologische Spektrum” gewarnt wurde, die wahrscheinlich “weiterhin Komplotte gegen Regierungs- und wahlbezogene Ziele schmieden, um ihre vielfältigen Beschwerden über die Politik und die Maßnahmen der Regierung zum Ausdruck zu bringen”. Noch bedeutsamer war, dass die Polizei durch die Offensive des Präsidiums angewiesen wurde, “vor einer möglichen demokratischen Präsidialverwaltung zu handeln”, da befürchtet wurde, dass “schnell danach strengere Schusswaffenvorschriften erlassen würden”.

In allen drei offiziellen Mitteilungen spielt das Schreckgespenst der häuslichen Gewalt, das durch die Wahlergebnisse hervorgerufen wird, eine überragende Rolle und konzentriert sich im Großen und Ganzen auf zwei gegensätzliche Fraktionen potenzieller häuslicher Extremisten, die entlang der Ränder ihrer jeweiligen, gegen das Establishment gerichteten, aber seltsamerweise parteiischen Spaltungen aufeinander prallen sollen. Nur der Bericht des New Jersey Office of Homeland Security liefert etwas detailliertere Angaben darüber, wer diese Fraktionen sind und mit welchen spezifischen Szenarien sie in weniger als einem Monat konfrontiert werden sollen.

Die Weichen stellen

Dem Dokument zufolge werden die COVID-19-Pandemieprotokolle…..

NJ Homeland Security Assessment Warns Violent Unrest Could Follow 2020 Election