Destatis Kauderwelsch: “Armutsgefährdung stieg … am stärksten in der Generation 65plus”

Pressemeldungen des Statistischen Bundesamts zeichnen sich in letzter Zeit durch einen Kauderwelsch aus, der sehr deutlich macht, dass es nicht um die Vermittlung von Informationen geht, sondern darum, eine Message an den Konsumenten zu füttern. Wer die heutige Pressemeldung:

“Tag der älteren Menschen: Armutsgefährdung stieg seit 2005 am stärksten in der Generation 65 plus”

gelesen hat, der soll am Ende dieses Textes, nachdem er in einer Weise systematisch verwirrt wurde, die man entweder auf Absicht oder auf Demenz des Texterstellers zurückführen muss, wissen: Armutsgefährdung in der Generation 65 plus am stärksten gestiegen.

Was bedeutet das?

Was ist Armutsgefährdung?

Was sagt Armutsgefährdung aus?

Welche Nachricht wird tatsächlich in der Pressemeldung von Destatis…..