Corona-Experten-Gespräch mit Peer Eifler & Gerhard Kaniak: „Schluss mit der Angst- und Panikmache!”

In Saalbach-Hinterglemm fand in dieser Woche eine ganz besondere Tagung statt – Experten, Mediziner und Journalisten trafen sich, um sich über das Corona-Virus auszutauschen. Das Besondere daran: Sie taten dies fernab jeglicher Angst- und Panikmache. FPÖ-TV-Moderatorin Lisa Gubik sprach vor Ort in einer gemütlichen Gesprächsrunde mit Peer Eifler (Allgemeinmediziner, ärztl. Psychotherapeut und Arbeitsmediziner) und dem freiheitlichen Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak. Sie alle waren sich einig: Die schwarz-grüne Corona-Politik ist völlig fehl am Platz und beim totalitären Durchdringen aller Lebensbereiche kann man nicht tatenlos zusehen. Eifler zeigte verständlich auf, warum sich das Tragen der Maske für gesunde Menschen als unangebracht und sogar gefährlich herauskristallisiert. Gefährlich seien auch die sogenannten PCR-Tests. Warum genau und noch vieles mehr, wird in diesem spannenden Experten-Gespräch ausführlich erläutert. Absolut sehenswert!

