2-Wochen-Quarantäne für alle Besucher Putins

Bild: kremlin.ru

Der Kreml hat eine obligatorische zweiwöchige Quarantäne für jeden verhängt, der Präsident Wladimir Putin persönlich treffen will, berichtete die Proekt-Website am Mittwoch.

Der 67-jährige Putin hat die meisten seiner Treffen seit Beginn der Pandemie, von der mehrere hochrangige Regierungsbeamte einschließlich seines Sprechers und Premierministers betroffen waren, per Videokonferenz abgehalten. Da die Restriktionen in diesem Sommer nach und nach aufgehoben wurden, traf sich Putin mit einer wachsenden Zahl von Beamten persönlich und hat sich mindestens einmal aus seiner Residenz in der Nähe von Moskau herausgewagt.

“Jeder, unabhängig von Insignien oder Alter, muss eine sehr strenge zweiwöchige Quarantäne verbüßen, um in die Nähe des Staatsoberhauptes zu kommen”,

schrieb Proekt und zitierte unbenannte Quellen.

Die Testpersonen müssen Berichten…..