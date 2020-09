Trotz all seiner Einschränkungen hat Präsident Trump eine seltene und unschätzbare Qualität an den Tag gelegt, die man bei einem amerikanischen Präsidenten seit Jahrzehnten nicht gesehen hat: Menschlichkeit und echten Patriotismus. Während Neokonservative und Technokraten versuchen, inmitten des drohenden Platzen der 1,5 Billiarden Dollar schweren Derivatblase, die als westliche Wirtschaft bezeichnet wird, die Oberhand zu gewinnen, ist mit der Russisch-Chinesischen Allianz und der Belt and Road-Initiative eine neue Epoche des ernsthaften Nation-Buildings entstanden

Am 26. September kündigte Präsident Trump an, dass ein seit langem überfälliges Projekt, das Alaska zum ersten Mal mit Kanada und den unteren 48 Staaten über eine 2570 km lange Eisenbahnstrecke verbindet, die Unterstützung des Bundes erhält.

Based on the strong recommendation of @SenDanSullivan and @repdonyoung of the Great State of Alaska, it is my honor to inform you that I will be issuing a Presidential Permit for the A2A Cross-Border Rail between Alaska & Canada. Congratulations to the people of Alaska & Canada!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2020