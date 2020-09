Ruhig bleiben: Diese Goldpreiskorrektur ist normal und gesund

In den fast sechs Jahren, seit Greg Abbott Gouverneur von Texas ist, wurde der Staat zu Standort Nr. 1 für Unternehmen, die umsiedeln möchten. Dies schließt auch kalifornische Unternehmen ein. In den Jahren 2018 und 2019 zogen 660 kalifornische Unternehmen nach Texas, wo die Unternehmenskosten etwa 10% unter dem nationalen Durchschnitt liegen. Tesla ist derzeit beispielsweise dabei, seine vierte Fabrik in Austin, der Hauptstadt Texas, zu bauen, das zunehmend zum Technologiezentrum einer jungen, hochgebildeten Bevölkerung wird.

Eine Stadt in Texas könnte ebenfalls zum Hauptquartier von TikTok erklärt werden, dessen Schicksal noch immer in den Sternen steht, nachdem Oracle und Walmart eine Vereinbarung geschlossen haben, die US-Abteilung des chinesischen TikTok-Elternunternehmens, ByteDance, zu erwerben. Das könnte bis zu 25.000 gut bezahlte Arbeitsplätze nach Texas bringen, so Präsident Donald Trump.

Gouverneur Abbott erwähnte Jobs, Wirtschaft, etc. während eines Treffens nahe San Antonio. Er merkte an, dass das texanische BIP, bei 1,9 Billionen Dollar, höher sei als das in Kanada, Brasilien und Russland. “Wir sind größer als Putin”, scherzte der……