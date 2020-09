Der Arzneimittelhersteller GlaxoSmithKlein muss möglicherweise eine halbe Million Haie schlachten, um Squalen zu ernten, ein Öl, das in Haifischleber hergestellt wird, um eine neue Linie von Covid-Spritzen herzustellen.

Glaxo mischt Squalen mit einem Hexengebräu aus proprietären Tensiden, um seinen umstrittenen Impfstoff-Adjuvans AS03 herzustellen. Adjuvantien sind Verbindungen, die die Immunantwort verstärken, indem sie das Immunsystem überstimulieren. Sie sind mit einer Vielzahl von Autoimmunkrankheiten assoziiert. Wissenschaftliche Studien haben Squalen-Adjuvantien mit dem Golfkriegssyndrom und einer Welle von lähmenden neurologischen Störungen in Verbindung gebracht, darunter Epidemien von Narkolepsie und Katalepsie, die durch Glaxos H1N1-Pandemrix-Impfstoff während der vorgetäuschten Schweinegrippe-Pandemie 2009 verursacht wurden. Eine Studie zeigte ein 14-fach erhöhtes Risiko für Narkolepsie bei Kindern, die den Pandemrix-Impfstoff erhielten. Die verheerende Kaskade von Hirnverletzungen bei Kindern und Mitarbeitern des Gesundheitswesens erzwang die Einstellung dieses Impfstoffs von Glaxo, nachdem die europäischen Regierungen nur einen Bruchteil der von Glaxo gekauften Impfungen eingesetzt hatten. Eine kürzlich durchgeführte Studie bringt Squalen mit Karzinomen in Verbindung. In einer bizarren und rücksichtslosen Wendung hat Glaxo das gefährliche Adjuvans wieder zum Leben erweckt.

Das Unternehmen sagte, es werde eine Milliarde Dosen dieses Adjuvans für den potenziellen Einsatz in Coronavirus-Impfstoffen herstellen. Rund 3.000 Haie werden benötigt, um eine Tonne Squalen zu extrahieren.

Shark Allies, eine in Kalifornien ansässige Gruppe, sagt, Glaxo werde etwa 250.000 Haie töten, um genug AS03 herzustellen, damit die Weltbevölkerung eine Dosis seines COVID-19-Impfstoffs erhält. Wenn, wie erwartet, zwei Dosen benötigt werden, müssen eine halbe Million Haie sterben.

GSK erklärte, dass es eine Milliarde Dosen von AS03 herstellen werde, “um die Entwicklung von mehreren adjuvierten COVID-19-Impfstoffkandidaten zu unterstützen”.

Glaxo hat Partnerschaften mit mehreren Unternehmen aufgebaut, darunter sein Riesenkonkurrent Sanofi, Chinas Clover Biopharmaceuticals und Innovax Biotech in der Stadt Xiamen. Glaxo hat sich auch bereit erklärt, die Technologie der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations für Covid-Impfstoffe in Australien und anderswo zur Verfügung zu stellen. Glaxo sagt, dass es sich auf eine seiner Meinung nach “bewährte Technologie” konzentriert, die dem Unternehmen “mehrere Schüsse ins Schwarze” geben wird.

robertfkennedyjr