Obama wusste dass Russia-Gate eine Kampagne von Clinton war

Der Direktor des Nationalen Geheimdienstes, John Ratcliffe, gab am Dienstag die Geheimdienstinformationen frei und wies darauf hin, dass die Obama-Administration wusste, dass die russische Kollusionsgeschichte eine Wahlkampfoperation des Hillary-Clinton-Teams war, die Untersuchung aber trotz ihrer offensichtlich zweifelhaften Natur trotzdem weiterführte.

Aus dem Ratcliffe-Brief geht hervor, dass der ehemalige Präsident Barack Obama vom ehemaligen CIA-Direktor John Brennan über die “angebliche Billigung eines Vorschlags eines ihrer außenpolitischen Berater durch Hillary Clinton am 26. Juli 2016 informiert wurde, der darauf abzielte, Donald Trump zu verunglimpfen, indem er einen Skandal wegen Einmischung russischer Sicherheitsdienste schürte”.

Die Demokraten tun alles, damit ihr kriminelles Verhalten nicht aufgedeckt wird, indem sie den bösen Russen dafür die Schuld geben.

“Das ist russische Desinformation”, schrieb Rachel Cohen, die als Sprecherin des stellvertretenden Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Senats, Mark Warner (D-VA), arbeitet, in einem Tweet und fügte hinzu, sie glaube, dass die so genannte russische Desinfo “vom Direktor des nationalen Geheimdienstes und Vorsitzenden des Justizausschusses des Senats gewaschen wurde”. Das ist außergewöhnlich”.

Ratcliffe nahm jedoch die Wendung von den Demokraten vorweg und sprach sie in seinem Brief sogar präventiv an.

“Um es klar zu sagen, dies ist keine russische Desinformation und wurde von der Geheimdienstgemeinschaft nicht als solche bewertet. Ich werde den Kongress in den kommenden Tagen über die sensiblen Quellen und Methoden informieren, mit denen sie beschafft wurden”, schrieb er.

Hochrangige republikanische Mitglieder des Senats nehmen die Vorwürfe sicherlich ernst.

“Diese neuesten Informationen, die von DNI Ratcliffe zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass das FBI in Bezug auf die Anschuldigungen gegen die Clinton-Kampagne und Russland möglicherweise mit zweierlei Maß gemessen hat”, sagte Senatorin Lindsey Graham (R-SC).

Der gesamte Brief kann hier gelesen werden:

BREAKING: According to handwritten notes, Brennan briefed Obama on Hillary’s approval of a proposal to attack Trump in the 2016 election by tying him to Putin pic.twitter.com/lnwTFwjoAf

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) September 29, 2020