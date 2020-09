«Netzwerk Evidenzbasierte Medizin» kritisiert Lockdown und Massnahmen

Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V gilt mit rund 1’000 Fachleuten als schwergewichtige Institution der Bundesrepublik. Nun wendet es sich in einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit, in der die befohlenen Massnahmen in der Coronakrise scharf angegriffen werden.

Angesichts der Bedeutung publizieren wir die Zusammenfassung im Originalwortlaut. (Für das gesamte Dokument: siehe PDF ganz unten.)