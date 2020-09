Instagram fördert Fettleibigkeit und lehnt Werbung für Gewichtsabnahme-Programme ab

Um die Gefühle der Menschen nicht zu verletzen, fördert Instagram Fettleibigkeit und lehnt Werbung für Gewichtsabnahme-Programme ab.

Der Social-Media-Gigant Instagram wirbt im Namen der “Körperpositivität” für Bilder von fettleibigen Menschen und weigert sich gleichzeitig, die Werbung die eine gesunde Ernährung fördert und Fotos von Menschen mit Idealem Körper zeigt.

Fitnessguru Alex Feinberg twitterte über das Thema und bemerkte, dass eine Werbekampagne zur Gewichtsabnahme, die Bilder blockierte die sein erfolgreiches Diätprogramm zeigen.

Instagram boosts this chic to over 500K followers and won’t let me advertise pics with my shirt off

Because it “can make users feel bad about themselves”

The end is nigh folks pic.twitter.com/TuzIQdNhUi

— Alex Feinberg (Sustain Gluttony) (@alexfeinberg1) September 28, 2020