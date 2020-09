Französischer Professor: Hier geht etwas Seltsames vor

Etwas sehr Merkwürdiges geht hier vor sich. “Wir diagnostizieren Menschen mit Corona, indem wir sagen, dass sie das Virus haben. Wir sagen dann, dass “sie krank sind”, was sie nicht sind. Alles, was wir haben, ist ein Stück totes Virus. Wir können immer noch nicht zwischen Menschen, die sehr krank waren, und Menschen, die geheilt wurden, unterscheiden”, sagt der französische Professor Jean-Francois Toussaint von der Universität Paris im Gespräch mit Freddie Sayers von UnHerd.

Wir warten nun alle auf den Impfstoff. Aber wir wissen nicht, wann es verfügbar sein wird, aus welchem Land es kommen wird und wie sicher es sein wird, sagt Toussaint. Er weist darauf hin, dass sich seit Beginn des Ausbruchs eine Menge Dinge geändert haben. Die Behandlung hat sich vielerorts verbessert, die Sterblichkeitsrate in den Krankenhäusern ist um 30-40 Prozent gesunken. Wir müssen jetzt feststellen, ob es sich nur um eine alltägliche ansteckende Krankheit handelt oder ob es sich um etwas Neues handelt. “Sollen wir in unseren Bunkern bleiben, nicht zur Schule gehen und die Wirtschaft lahm legen? Was wird nächstes Jahr passieren, wenn wir nicht genug in die Gesundheitsversorgung investieren, weil die Wirtschaft um 10-20 Prozent schrumpft?

Toussaint betont, dass wir auch nicht genau wissen, wie viele Leben die Abriegelungen bisher gerettet haben. Menschen sterben, weil sie isoliert sind und keinen Kontakt zu ihren Familien haben. Es gibt auch Menschen, die Selbstmord begehen. Und doch konzentrieren wir uns weiterhin auf die positiven Auswirkungen der Isolation, sagte der Professor. Er verwies auf eine Oxford-Studie, die in 188 Ländern durchgeführt wurde und keinen Zusammenhang zwischen Abriegelungen und der Sterblichkeitsrate fand.

Der französische Professor ist der Ansicht, dass wir das Leben aufgreifen und nicht auf unbestimmte Zeit “in einer Höhle” (Lockdown) bleiben sollten.

Das Video ist in englisch. Unter Einstellungen,Untertitel automatisch erzeugen können deutsche Untertitel aktiviert werden

French expert: Covid has exposed the limits of the human species