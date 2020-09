Die unbequeme Wahrheit über Taiwans Platz in der Welt

Peking sucht in der Tat nicht nach Ausreden oder einer Gelegenheit, seinen Nachbarn Taipeh anzugreifen: Es sucht nach Gründen, dies nicht zu tun.

Die Spannungen an der Meerenge von Taiwan nehmen wieder zu.

Peking, das offenbar beschlossen hat, den Druck auf Taipeh zu erhöhen, sich der „Vereinigung mit dem Mutterland“ zu ergeben, hat die militärischen Manöver zur Einschüchterung der Insel verstärkt und warnt in den chinesischen Medien davor, dass es sich um ein Geschäft handelt. Es hat auch Ultimaten an die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen gestellt, damit sie zu Pekings Bedingungen an den Verhandlungstisch kommt, und die Bemühungen erneuert, Drittländer von der diplomatischen Anerkennung Taiwans wegzulocken. Diese Aktionen wurden im Allgemeinen dem vorherrschenden Trend Chinas zu Kriegslust und Expansionismus zugeschrieben, insbesondere der aggressiven Ader des Chefs der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, und dem Wunsch, Taiwan zu einem Vermächtnisproblem für sich selbst zu machen.

Washington reagierte darauf, indem es seine „inoffizielle“ Beziehung zu Taiwan und seine Unterstützung für Taiwans Sicherheit und seine Beteiligung an internationalen Organisationen bekräftigte und Schritte unternahm, um diese zu stärken. In den letzten Wochen haben der Gesundheitsminister Alex Azar und der Unterstaatssekretär Keith Krach Taiwan besucht, die Trump-Administration hat neue Waffenverkäufe an die Insel angekündigt, und Kongressabgeordnete haben mehrere Gesetzesentwürfe eingebracht, die die materielle und moralische Unterstützung der Amerikaner für Taiwans Selbstbestimmung stärken würden.

Darüber hinaus sind Forderungen laut geworden, Washington solle seine langjährige Politik…..