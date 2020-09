Hier sind 4 potentielle Brennpunkte, an denen der nächste Weltkrieg jederzeit ausbrechen könnte

Bild: AdobeStock

Wenn 2020 einen Slogan hätte, wäre es “Das Jahr unserer Unzufriedenheit”. Diese Stimmung ist in praktisch jedem Land weltweit zu spüren, wenn nationale Regierungen ihrer Wirtschaft, der Arbeiterklasse, den Armen, den sehr Alten und den sehr Jungen den Krieg erklären. In Amerika ist die “Unzufriedenheit” jedenfalls real.

Die Amerikaner, die bereits von einer massenhaften Propagandakampagne der Spaltung durch die Medien-Konzerne erschüttert waren, versuchten immer noch, sich mit einigem Erfolg aus einer wirtschaftlichen Depression heraus zu kämpfen.

Dann kam COVID.

China führte eine massive polizeistaatliche Unterdrückung der wenigen individuellen Freiheiten durch, sperrte Bewohner in ihre Wohnhäuser ein, ließ Ärzte und angeblich auch Patienten verschwinden. Australien und Westeuropa schlossen sich der Hysterie an, wobei Australien versuchte, ebenso totalitär wie die Chinesen zu werden, was ihm dann auch hauptsächlich gelang.

Westeuropa und die US-Staaten beteiligte sich an der größten Propagandakampagne seit dem Krieg im Irak. Eingebunden in einen medienmanipulierten Kampf sah man wie Westeuropa und seine Regierungen ihre Volkswirtschaften stilllegten. Truppen der Nationalgarde wurden….

