Eingesperrt wie im Gefängnis! Schülern wird gedroht wenn sie nicht ihre Hilfe-Plakate entfernen

Christopher Furlong/Getty Images

Studenten an der Manchester Metropolitan University wurde mit Polizeieinsätzen gedroht, wenn sie ihre Schilder nicht entfernten, auf denen sie sich über drakonische Maßnahmen und den Covid-Hausarrest beschweren, die in den Fenstern in ihren Wohnheime angebracht waren.

Studenten in der ganzen Stadt wurden einer neuen zweiwöchigen Abriegelung unterworfen, was bedeutet, dass sie de facto unter Hausarrest stehen, ihre Häuser nicht verlassen dürfen und gezwungen sind, sich auf Essenslieferungen zu verlassen.

Einige reagierten auf die Einschränkungen mit Schildern an ihren Fenstern, auf denen stand: “Helft uns!” und “HMP MMU”, ein Hinweis auf das Gefängnis Ihrer Majestät.

“Die psychische Gesundheit steht an erster Stelle – lassen Sie uns raus”, hieß es auf einem anderen Schild.

Die Universität regierte auf die Schilder als sie von der Polizei kontaktiert wurde die diese Schilder als gesetzwidrig betrachtet. Die Polizei drohte das sie diese ansonsten selber entfernen wird.

Nothing to see here, just the Greater Manchester police threatening Manchester Met with made-up laws if students put up posters that criticise the government https://t.co/okn6LmTdqs

— W////ΛM 📕 (@willuminare) September 27, 2020