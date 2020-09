Bereitstellung von Impfstoffen für die Bevölkerung durch die britischen Streitkräfte und Reisen nur mit Impfbescheinigungen

Ein konservativer Abgeordneter hat gefordert, dass die Armee obligatorische Coronavirus-Impfbescheinigungen ausstellt, die dann darüber entscheiden, ob Menschen Verreisen dürfen.

Während einer Debatte im britischen Parlament gestern Abend drängte der Abgeordnete Tobias Ellwood den Premierminister, die britischen Streitkräfte die Einführung der COVID-19-Impfung durch die Armee überwachen zu lassen.

Rolling out of vaccines to the population carried out by British Armed Forces.

Covid vaccination certificate required for travel.

Monday 28 September 2020

