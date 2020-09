US-Geheimdienste klonten Telefone, um die terroristischen Antifa-/BLM-Operationen zur Vorbereitung von Massenverhaftungen zu überwachen

US-Geheimdienste klonten Telefone, um die gesamte Struktur der terroristischen Antifa-/BLM-Operationen zur Vorbereitung von Massenverhaftungen zu überwachen und zu kartieren

Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben wir über Trumps Pläne berichtet, das Aufstandsgesetz nach der Wahl in Kraft zu setzen und Militärtruppen auf die Straßen zu entsenden, um den politischen Putschversuch der Linksextremen zu stoppen, der kurz nach der Wahl aktiviert werden soll. Nun sind interessante Nachrichten aufgetaucht, die bestätigen, dass US-Bundesgeheimdienstbeamte seit Monaten stillschweigend die Teilnehmer und Führer sowohl der Antifa- als auch der BLM-Terrororganisationen identifizieren, darunter auch wohlhabende Spender, die diese Operationen finanzieren.

Es stellt sich heraus, dass Trumps DHS hochentwickelte Hardware zum “Klonen” von Telefonen verwendet hat, um die Telefone von Antifa- und BLM-Extremisten zu imitieren, um ihre Telefongespräche abzuhören. Mit Hilfe dieser Technologie haben sie eine vollständige Organisationsstruktur und Hierarchielandkarte der an den heutigen linksgerichteten terroristischen Operationen beteiligten Führer erstellt. Noch wichtiger ist, dass diese Informationen für eine landesweite Festnahme illegaler Aufständischer vorbereitet werden, sobald das Aufstandsgesetz aktiviert ist.

All dies wird durch zahlreiche Ermittlungsbemühungen in den Medien bestätigt, unter anderem durch den Anti-Trump-Verlag The Nation, der darüber berichtete:

Während ihres Aufenthalts in Portland benutzte eine behördenübergreifende Task Force, an der das DHS und das Justizministerium beteiligt waren, einen ausgeklügelten Angriff zum Klonen von Mobiltelefonen um die Telefongespräche der Demonstranten abzufangen, wie zwei ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, die mit der Angelegenheit vertraut waren, berichteten. Die Einzelheiten dieser Abhöraktion sind nach wie vor geheim.

Das Indy-Medienunternehmen News Thud berichtet weiter, dass die Sammlung dieser Informationen auf eine “Oktober-Überraschung” hindeutet, bei der linke Terroristen pauschal verhaftet werden könnten:

Das DHS und das FBI haben also die Antifa angehört, und sie wissen, mit wem sie in den Medien und in der Politik gesprochen haben. Wenn man den Bericht von “The Nation” liest, merkt man, dass die Linke darüber sehr nervös wird, weil es der Bericht Nummer eins auf ihrer Website ist, als dieser Beitrag geschrieben wurde.



