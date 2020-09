GROßBRITANNIEN: Singen und Tanzen unter den neuen drakonischen COVID-Regeln verboten

Drakonische neue Coronavirus-Regeln zur Durchsetzung sozialer Distanzierung im Vereinigten Königreich verbieten es den Menschen, in Pubs zu singen oder zu tanzen.

Die bestehenden Gesetze schreiben bereits vor, dass Kneipen und Restaurants um 22.00 Uhr schließen müssen, eine Maßnahme, die das Gastgewerbe, das bereits auf dem Boden liegt liegt, weiter lähmt.

Die Maßnahmen haben auch deshalb so viel Gegenreaktion hervorgerufen, weil die Menschen nach 22.00 Uhr sich verteilen und Straßenfeste feiern oder nach 22.00 Uhr sich Privat zu Hause treffen, was dem Sinn und Zweck der Regel zuwiderläuft.

Die neue Regelung “verbietet Kneipen und Bars, laute Musik zu spielen oder den Leuten zu erlauben, zu singen und zu tanzen”, berichtet der Independent.

Stood up to show gf something on my phone last night in the pub and one of the bar staff immediately ordered me to sit down unless I put on a mask. The country’s gone mad.

— ᚹath (@tweet_elitist) September 27, 2020