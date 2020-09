Foto: dpa

Interne Aufnahmen aus Konferenzen mit Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg wurden einem Magazin zugespielt. Sie zeigen, warum Facebook permanent in der Krise steckt – aber trotzdem immer mehr Geld verdient.

2020 ist ein hartes Jahr für Facebook: Wegen der Corona-Pandemie sind die Mitarbeiter zu Hause geblieben. Wegen Trumps Gewaltandrohungen auf dem Netzwerk gab es die größten internen Proteste in der Geschichte des Unternehmens. Und während die amerikanische Bevölkerung so gespalten ist wie selten zuvor, stehen im November Wahlen in den USA an – und Facebook muss gegen Manipulationsversuche vorgehen. Hier mehr…..