Die Welt ist total verrückt geworden!

Wir wissen alle, dass wir in verrückten und gefährlichen Zeiten leben. Trotzdem bin ich verwundert, wie die imperiale Propagandamaschine (auch bekannt als die altehrwürdigen Ziomedien) versucht, uns das Ganze unterzuschieben.Die Liste der wahrlich komplett irrsinnigen Dinge, die sie uns glauben machen wollen, ist mittlerweile ellenlang, und ich will heute nur ein paar meiner (sogenannten) „Favoriten“ herauspicken.

Als Erstes kommt natürlich der „Novichok Reloaded“ Skandal um die angebliche Vergiftung des sogenannten „Dissidenten“ Alexei Nawalny. Ich habe diese absolut lächerliche Story bereits erwähnt ( https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/diese-russen-saker-04-09-2020/ ), daher werde ich hier nicht alles wiederholen. Ich will nur ein paar grundsätzliche Fakten erwähnen:

Nawalny ist in Russland eine ziemlich diskreditierte Nicht-Persönlichkeit. Putin (denn so personalisiert die imperiale Propagandamaschine immer die Bösartigkeit Russlands: „Putin“ tat dies oder das, so als wäre Putin persönlich in jede angebliche russische, böse Tat verwickelt) – Putin hatte absolut und gar keinen….