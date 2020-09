Studenten: Aufgrund der drakonischen COVID-Maßnahmen werden wir wie “Gefangene” behandelt

Studenten an Universitäten im gesamten Vereinigten Königreich werden wie “Gefangene” behandelt, da die drakonischen Coronavirus-Regeln vorschreiben, dass sie allein essen müssen, nicht ausgehen dürfen und gezwungen sind, sich von anderen fernzuhalten ansonsten müssen sie mit Suspendierung rechnen.

Interviews mit Studenten an der Universität Edinburgh veranschaulichen, wie überheblich die neuen Regeln sind, da die Studenten gezwungen werden, ihr eigenes Besteck mitzubringen und allein an ihrem Schreibtischen essen, da der Raum ständig von Monitoren überwacht wird, die sicherstellen, dass sie die Protokolle nicht verletzen.

“Jetzt haben sie auch die Möglichkeit für “takeaway” genommen, und mir wurde gesagt, dass jeder gezwungen ist, allein zu essen und nicht von seinem zugewiesenen Tisch für mehr Essen oder Wasser aufstehen darf”, sagte Liberty Phelan, der die Studentenzeitung heraus gibt.

“Es gibt riesige Schlangen, um in die Mensa zu gelangen, und das Personal führt die Studenten zu den Tischen, so dass man sich nicht einmal aussuchen kann, neben wem man sitzt”, fügte sie hinzu.

“In den Unterkünften ist nur eine weitere Person im Zimmer erlaubt, aber einige Leute haben Partys gefeiert und die Polizei wurde gerufen”, sagte Phelan.

Ein anderer Student, der anonym bleiben wollte, sagt, dass die Studenten nun begonnen haben, Mahlzeiten auszulassen, um diese Situationen ganz zu vermeiden.

Florence Carr-Jones, Studentin im ersten Studienjahr, sagte, dass die Inspektoren in den Wohnheimen patrouillierten und dafür sorgten, dass man keinen Spaß haben konnte.

“Sicherheitskräfte streifen abends durch die Wohnheime, klopfen an laute Türen und drohen mit Geldstrafen und Suspendierungen”, sagte sie.

Die Universität hat auch die Polizei wegen illegaler Partys auf die Studenten angesetzt und sie gewarnt, dass ihnen der Rauswurf droht.

Den Studenten wird auch gesagt, dass sie an diesem Wochenende nicht raus dürfen und dass ihnen gesetzlich verboten wird, über Weihnachten nach Hause zu gehen.

In Schottland wurde den Schülern gesagt, dass alle Unterrichtsstunden nun online gemacht werden müssen, dass sie sich isolieren müssen, dass sie dieses Wochenende nicht ausgehen dürfen und dass es ihnen gesetzlich verboten ist, an Weihnachten nach Hause zu gehen.

Nicht einmal Terroristen werden so schlecht behandelt.

