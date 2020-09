SARS-CoV-2: Das zusammen genähte Frankenstein-Virus

SARS-CoV-2 ist eine zusammengefügte Einheit…

…die bisher nur in theoretischen viralen Datenbanken zu existieren scheint und nicht im wirklichen Leben. Je tiefer man in den COVID-Kaninchenbau hinabsteigt, desto bizarrer und surrealer wird der Betrug, und desto offensichtlicher wird, dass die Verschwörer der Neuen Weltordnung (NWO) einen riesigen Zaubertrick aus dem Nichts gezaubert haben. Nun, vielleicht nicht aus dem Nichts; es wäre zutreffender zu sagen, dass sie die Menschheit selbst dämonisieren und jeden Menschen in “den Feind” verwandeln, wie ich bereits in einem früheren Artikel Die unheimlichen Ähnlichkeiten zwischen dem Coronavirus und den Klimawechsel-Hoaxes angedeutet habe. In diesem Artikel habe ich darüber gesprochen, wie die NWO die Richtlinie des Club of Rome befolgt, die Menschheit selbst zum Feind zu machen, und im Falle des Coronavirus tun sie das, indem sie einen Teil unseres Immunsystems neu diagnostizieren und als Krankheitserreger neu klassifizieren (siehe den Artikel Deep Down the Virus Rabbit Hole – Question Everything für den Hintergrund zu den Exosomen). Es ist richtig zu sagen, dass das gefürchtete SARS-CoV-2 in Wirklichkeit ein zusammengenähtes Frankenstein-Virus ist, das Sequenzen menschlicher DNA enthält.

Das Max Igan und Andrew Kaufman-Interview

Dr. Andrew Kaufman hat seit Beginn des Coronavirus-Skandals eine enorme Arbeit geleistet und einen fantastischen Dienst an der Öffentlichkeit geleistet, indem er sich lautstark gegen den Wahnsinn aussprach. Ich habe mir viele seiner Interviews angehört, aber dieses mit Max Igan (The Crowhouse) sticht heraus, weil Kaufman die Funktionsweise des Tests auf eine Weise aufschlüsselt, wie ich es sonst noch von niemanden gehört habe. Er enthüllt tatsächlich, dass die Sequenzen, und zwar das gesamte virale Genom von SARS-CoV-2 (der Standard, gegen den Menschen getestet werden), selbst nur ein zusammengefügtes Konstrukt ist, das aus allen möglichen verschiedenen Sequenzen besteht – einschließlich der menschlichen DNA-Sequenzen! Dies ist ein weiterer Grund, warum es nicht überrascht, dass es so viele positive Testergebnisse gibt, da sie die DNA von Menschen testen und die Ergebnisse mit einem Standard abgleichen, der bereits menschliche DNA enthält. Es handelt sich um eine falsch-positive Pandemie, nicht um eine Virus-Pandemie. Hier sind Kaufmans Worte wörtlich:

“Der PCR-Test … gilt überhaupt nicht für ein Virus. Worauf er testet, ist…..