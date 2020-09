Kurioses zum Wochenende: Das russische Fernsehen über Ergebnisse der Wahlen in Russland

In Russland war vor zwei Wochen der nationale Wahltag, an dem hunderte Bürgermeister, Regionalparlamente und Gouverneure gewählt wurden. In einigen Städten waren die Ergebnisse jedoch sehr überraschend.

Ich übersetze hier einen Bericht es russischen Fernsehens, bei dem man dem Moderator seine Verwunderung über das, was er da zu melden hatte, wirklich ansehen konnte.

Beginn der Übersetzung:

Die Wahlsiege der Putzfrau und des Busfahrers: Protestwahlen führten in einigen Regionen zum Erfolg von Zufallskandidaten

Bei den Wahlen gibt es nur zwei Kandidaten. Der amtierende Chef trat an….