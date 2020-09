Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan?

So fangen grosse Kriege an, denn Russland steht hinter Armenien und die NATO hinter Aserbaidschan und Georgien.

Genau was wir in der heutigen verrückten Zeit brauchen. Sieht nach einem richtigen Krieg zwischen Armenien and Aserbaidschan aus. In der Republik Bergkarabach (Nagorny Karabach NK) wurde die Hauptstadt Stepanakert mit Artillerie aus Aserbaidschan angegriffen. Granaten schlugen ein.

Der Konflikt geht lange zurück und flammte im Juli auf, als beide Seiten sich beschossen und es zu Verlusten kam.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 entzündete sich ein militärischer Konflikt nachdem sich Bergkarabach unabhängig von Aserbaidschan…..