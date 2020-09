China: Sollten US-Truppen nach Taiwan zurückkehren, wird der Krieg ausbrechen

Bild. reuters

Hu Xijn, der Herausgeber von Chinas englischsprachiger Sprachpublikation Global Times, die sich an ein westliches Publikum wendet, “übermittelt” erneut Drohungen und Warnungen Pekings.

Er nahm einen Leitartikel des US-Marinekorps ins Visier, der in der Military Review in einem Tweet verfasst wurde und Schlagzeilen, auch in Newsweek, auslöste. Die amerikanische Militärpublikation forderte eine Stationierung von US-Bodentruppen in Taiwan, um das regionale Kräftegleichgewicht zu Gunsten Washingtons wiederherzustellen.

Der Marine-Autor drängte das Pentagon dazu, “wann es sich für die Verteidigung der taiwanesischen Souveränität einsetzt”. Hu schoss zurück und schloss sich wahrscheinlich in seiner üblichen Falkenmanier der Ansicht Pekings an, dass “die PLA definitiv einen gerechten Krieg beginnen wird, um Chinas territoriale Integrität zu schützen”, wenn US-Truppen in Taiwan stationiert sind.

I must warn people in the US and Taiwan who hold this kind of thinking. Once they take the step of returning US forces to Taiwan, the PLA will definitely start a just war to safeguard China’s territorial integrity. China’s Anti-Secession Law is a tiger with teeth. pic.twitter.com/2FkvAEHUqn

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 24, 2020