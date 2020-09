Wie ausgelastet sind die Intensivstationen?

Intensivbettenbelegung zu Beginn der “Zweiten Welle” im europäischen Überblick

In Spanien und in Frankreich nimmt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus rasant zu, der Corona-Alarm tönt, der Beginn der “Zweiten Welle” scheint nun eingeläutet. “Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. Auch bei uns”, warnt Christian Drosten bereits. Doch wie sieht die aktuelle Lage in den Intensivstationen Europas und Deutschlands aus? Wie viele Betten sind belegt, wenn es “losgeht”? Fragen, die die mediale Fixierung auf Neuinfektionszahlen selten betrachtet. Liegt das daran, dass es in Deutschland ausreichend viele Betten zur Verfügung stehen?

Zwar hat die Wucht der Pandemie Deutschland nicht so stark getroffen wie die Nachbarländer, das liegt Drosten zufolge jedoch daran, dass “ungefähr vier Wochen früher” reagiert wurde. “Wir waren nicht deshalb erfolgreich, weil unsere Gesundheitsämter besser waren als die französischen, oder…..