Social Distancing gegen Corona: Kontaktbeschränkungen können das Ansteckungsrisiko sogar erhöhen

Social Distancing als Schutz vor Ansteckung mit Coronaviren – Experten bezweifeln mittlerweile, dass die Kontaktbeschränkungen wirklich sinnvoll sind. Verschiedene Untersuchungen zeigen vielmehr, dass die Virenabwehr geschwächt und das Ansteckungsrisiko erhöht wird.

Wissenschaftlich nachgewiesen: Einsamkeit macht krank

Es ist keine Binsenweisheit: Einsamkeit macht krank! Was oft einfach so dahergeredet wird, hat mittlerweile auch einen imposanten wissenschaftlichen Unterbau. Weltweit sind Forscher dabei, herauszufinden, was Einsamkeit mit der physischen und psychischen Gesundheit der Menschen macht. Die Ergebnisse sind bestürzend und zeigen sich gerade jetzt während und nach den….