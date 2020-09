Mutter aus Ohio beim Fußballspiel wegen Nichttragens der Maske getasert und verhaftet

Ein neuer Vorfall in Ohio, bei dem eine Frau ohne “vorgeschriebene Maske” bei einem Fußballspiel der Mittelstufe dabei war, führte dazu, dass die Polizei sie taserte und verhaftete. Das Video von der Verhaftung geht gerade deshalb viral, weil es sich um einen Fall handelt, in dem die Polizei keinen gesunden Menschenverstand an den Tag leg.

Wir sollten hinzufügen, dass die Veranstaltung nur spärlich besucht zu sein scheint, mit nicht mehr als einem halben Dutzend Menschen. Es hat sogar den Anschein, dass sie nur in der Nähe ihrer eigenen Familie saß, und man konnte Kinder weinen hören, als die Mutter verhaftet wurde. Klick Bild für Video.



Die Polizei in Logan, Ohio, die die Frau als Alecia Kitts identifizierte, sagte, der Offizier habe Kitts mitgeteilt, dass man sie bittete zu gehen, weil sie keine Maske trage, was gegen die Schulvorschriften verstoße. Nachdem sie sich der Verhaftung widersetzt hatte, wurde sie getasert.

“Ich werde meine Hände nicht auf den Rücken legen”, hatte die Frau zusammen mit Obszönitäten geschrien. “Ich tue zur Zeit nichts Unrechtes.”

Sie gab an, dass sie Asthma habe, was das Tragen einer Maske für sie sehr unangenehm und sogar gefährlich mache.