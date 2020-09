Haben viele Menschen bereits eine Immunität gegen Covid?

Foto von AJC1

So titelt der Editor vom British Medical Journal (BMJ), Peter Doshi, seinen lesenswerten Text in der Ausgabe vom 17.9.20. Darin zeichnet er sehr klar auf, dass es an der Zeit sei, die zellvermittelte Immunantwort besser zu berücksichtigen als dies bisher geschah. In der Tat, man könnte meinen, wir sind in einem Tatsachen-Lockdown.

Zelluläre Immunantwort gegen Covid-19 schon länger bekannt

Bereits am 13. April 2020 hatten wir auf infekt.ch darauf hingewiesen, dass die Immunantwort besser anhält, als dass es uns die Medien vermittelten. In einem Nachtrag vom 12. Juli im gleichen Artikel, also vor mehr als 2 Monaten, haben wir auch auf die wesentliche Rolle der zellulären Immunantwort……