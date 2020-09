Es hat angefangen

Man kann sagen, dass Europa nach SEHR ZUVERLÄSSIGEN QUELLEN erobert wurde, und als solches lag das Hauptaugenmerk auf der Unterwerfung der angelsächsischen Länder. Deshalb sehen wir ein absolut rücksichtsloses Vorgehen von Politikern in Neuseeland und Großbritannien mit Australien an der Spitze. Kanada hat seine Grenzen bereits geschlossen und strebt die gleiche autoritäre Herrschaft an, und die Wahlen in den USA sollen Trump von der Macht entfernen. Wenn sie die Entfernung von Trump erreicht haben, dann ist ihre Ansicht, dass sie den kritischen Teil der Welt erobert haben und sich dann dem Versuch zuwenden, China und Russland zu isolieren, um ihre Neue Grüne Sozialistische Ordnung durchzusetzen.

Großbritannien bewegt sich selbst unter Boris Johnson, der die größte Enttäuschung darstellt und sicherlich kein Konservativer ist, in die gleiche Richtung. Sie führen ein Tracing APP ein, das laut Quellen bald obligatorisch….

It Has Begun