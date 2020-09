Covid-19: Studie zu Gesichtsmasken bieten keinen Schutz im Internet entfernt! Und wieder mit bedenklicher Argumentation

Die zahnärztliche Fachzeitschrift Oral Health Group hat eine Forschungsarbeit von ihrer Website entfernt, in der festgestellt wurde, dass Masken nicht helfen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu stoppen. Sie behaupten, das Papier sei “im gegenwärtigen Klima nicht mehr relevant“.

Der Artikel – “Warum Gesichtsmasken nicht funktionieren: A Revealing Review” – wurde von uns bereits früher als Quelle verwendet (siehe hier) und war eine großartige Zusammenstellung aller Forschungsstudien, die zur Wirksamkeit von Masken als Mittel zur Krankheitsprävention durchgeführt wurden. Im Allgemeinen wurde festgestellt, dass die angedeuteten Beweise für Masken wenig bis gar keinen Wert als Infektionspräventionsmittel haben.

Der Autor, John Hardie (BDS, MSc, PhD, FRCDC), ist ein seit 30 Jahren in der Zahnarztpraxis tätiger Veteran, der sich auf Infektionskontrolle spezialisiert hat. Das Papier enthielt über 30 Referenzen und Quellen aus akademischen Zeitschriften und peer-reviewed Studien.

Es ist schwer zu sagen, wann genau der Artikel von der Webseite entfernt wurde, aber die Wayback-Maschine zeigt, dass er am 25. Juni noch online war und dann vom 2. bis 9. Juli einfach entfernt wurde und am 10. Juli durch die aktuelle Erklärung ersetzt wurde.

Wenn einmal etwas im Internet steht, ist es glücklicherweise für immer da, und Sie können eine archivierte Version des Artikels hier einsehen.

Die Erklärung selbst ist es wert, gelesen zu werden, nicht so sehr wegen dem, was sie sagt, sondern wegen dem, was sie nicht sagt:

Wenn Sie nach “Warum Gesichtsmasken nicht funktionieren: A Revealing Review” von John Hardie, BDS, MSc, PhD, FRCDC, suchen, wurde diese entfernt. Der Inhalt wurde 2016 veröffentlicht und ist in unserem heutigen Klima nicht mehr relevant.

Es wird nicht argumentiert, dass die Arbeit “ungenau” oder “sachlich falsch” war, sondern nur, dass sie “in unserem gegenwärtigen Klima nicht mehr relevant” ist. Es sagt auch nicht aus, ob es auf Wunsch des Autors herausgenommen wurde oder ob er sein Werk formell zurückgewiesen hat.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Beweis dafür, dass Masken nicht funktionieren, aus dem Internet entfernt wurde.

Dr. Denis Rancourt stellte einen Bericht mit Beweisen unter dem Titel “Masken funktionieren nicht” zusammen: A review of science relevant to COVID-19 social policy” (Eine Überprüfung der Wissenschaft mit Relevanz für die Sozialpolitik von COVID-19) im April. Sie erhielt über 400.000 Meinungen zu ResearchGate, bevor sie entfernt wurde.

Als Begründung für die Entfernung wurde angeführt, dass es “Informationen verbreite, die Schaden verursachen können”.

Auch hier ist die Sprache zu beachten. Nicht “falsche Informationen” oder “sachlich falsche Informationen”, sondern nur “Informationen, die Schaden anrichten können”. Niemand stellt (bisher) die Methode der Arbeit oder die Richtigkeit der Ergebnisse in Frage.

Wenn gründliche Forschung “Ihnen Schaden zufügen kann”, was sagt das dann wirklich über Sie aus? Wenn die Wahrheit nicht zum “gegenwärtigen Klima” passt… was sagt das über unser Klima aus?

Das ist eine interessante Situation, die weiter untersucht werden muss.

Wir haben das Redaktionsteam der Mundgesundheitsgruppe kontaktiert, um Kommentare einzuholen, und wir werden sie auf dem Laufenden halten, falls/wenn sie antworten. Wir suchen auch Kontaktinformationen für Dr. John Hardie.

Is evidence masks don’t work being purged from the internet?